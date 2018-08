Palafrugell rescindirà el conveni de recollida d'escombraries al Consell

L'Ajuntament de Palafrugell rescindirà el conveni que té amb el Consell Comarcal del Baix Empordà perquè executi part de la recollida selectiva del municipi, de manera que tot el servei quedarà unificat en una sola empresa.

La corporació ha pres aquesta decisió amb l'objectiu de millorar el servei de recollida de residus i és una mesura per fer front a l'acumulació d'escombraries que hi ha des de fa uns mesos i que ha causat maldecaps als seus responsables, sobretot al regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí (ERC), i ha generat fortes crítiques del grup del PSC, a l'oposició, que ha demanat a l'alcalde Josep Piferrer (ERC) el cessament del seu company de partit.

El regidor de Medi Ambient ha argumentat que l'Ajuntament rescindeix el servei del Consell Comarcal perquè no compleix les freqüències de pas de la recollida dels residus. El desbordament de contenidors i l'acumulació de voluminosos a les illes de contenidors del municipi ha generat una crisi a l'Ajuntament de Palafrugell els darrers mesos. I el grup municipal del PSC, a l'oposició, és el que s'ha mostrat més crític amb la gestió que en feia l'equip de govern (ERC i CiU). El socialista Juli Fernández ha estat bel·ligerant amb aquest assumpte perquè entén que danya la imatge del municipi i perquè millorar la gestió de la recollida de residus va ser un dels punts que ERC i CiU van citar per justificar la moció de censura del maig de l'any passat que va treure el PSC de l'alcaldia.

Però Palahí, reconeixent que part de la responsabilitat de la crisi dels residus recau sobre accions incíviques, ha llançat un dard contra el Consell Comarcal del Baix Empordà que arriba al grup del PSC a Palafrugell, ja que el responsable polític de la gestió de residus a l'ens comarcal és el socialista palafrugellenc Xavier Rangel. En aquest sentit, Palahí ha reconegut que «una mica sí que he malpensat» que Rangel estigués darrere de la gestió deficient del Consell Comarcal al municipi.



90% de contenidors desbordats

Com ha explicat Palahí, al municipi de Palafrugell, el Consell Comarcal del Baix Empordà s'encarrega de la recollida de part de la selectiva: els envasos, el vidre i el paper i cartró. Tota la resta la fa l'empresa concessionària del servei contractada per l'Ajuntament, Urbaser. El regidor de Medi Ambient apunta que el conveni de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal es va signar l'any 2009, el qual no s'ha tocat des d'aleshores. I afirma que l'empresa en qui el Consell té delegat aquest servei no respecta el conveni ja que no compleix la freqüència –si han de passar quatre vegades a la setmana, en passen una– ni ho netegen ni recullen tot. De fet, calcula que prop del 90% de contenidors desbordats del municipi són gestionats pel Consell Comarcal –els de tipus iglú–. Alhora, també troba a faltar transparència en la gestió de l'ens comarcal dels seus residus. Jaume Palahí afegeix que l'Ajuntament pot apretar directament Urbaser, que és la seva concessionària, si no hi ha un bon servei, però que no ho pot fer amb la del Consell Comarcal. En aquest sentit, explica que ha expressat la seva queixa als responsables del Consell, però que no n'ha rebut cap resposta satisfactòria. El regidor de Medi Ambient ha afegit que van oferir al Consell Comarcal gestionar tota la recollida selectiva, és a dir, afegir-hi l'orgànica i la resta, però que l'oferta que van rebre era excessivament cara al seu parer. D'aquesta manera, serà Urbaser qui assumeixi a partir del gener la gestió del paper i cartró, vidre i envasos, per a la qual cosa l'Ajuntament ja ha aprovat una modificació pressupostària per comprar contenidors.



Recollida de voluminosos

Quant als canvis que Palahí ha forçat a Urbaser, hi ha el de la recollida de voluminosos. El regidor ha explicat que els va fer canviar el protocol de recollida que tenien: abans ho feien segons la tipologia, de manera que un cop era només de mobles, l'altre de matalassos i un altre només de poda, entre d'altres. Davant d'aquesta actuació, Palahí va exigir que els voluminosos es retirin tots junts, siguin de la tipologia que siguin, i després es realitzi el triatge.