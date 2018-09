Proposen afegir a la ruta dels 17 miradors de Begur els punts on es desenvoluparan plans urbanístics

La plataforma ciutadana Salvem la cala d'Aiguafreda, a Begur, troleja l'Ajuntament begurenc i sol·licita l'ampliació de la ruta de 17 miradors de paratges naturals, donada a conèixer recentment pel consistori, perquè representin «més fidelment els plans urbanístics promoguts per l'Ajuntament de Begur». El recorregut proposat per l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament està integrat per diversos punts d'observació, com ara el Castell de Begur, Sant Ramon o el Mas d'en Pinc, amb l'objectiu de donar a conèixer el territori i ser un element més de promoció turística del municipi.

La Plataforma, amb sorna, considera que molts altres punts de gran interès per la ciutadania «estan obviats en la ruta», per això proposen a l'Ajuntament que n'ampliï el recorregut i afegeixi nous miradors «perquè el conjunt de la ciutadania pugui gaudir plenament dels plans urbanístics del consistori i veure, amb total transparència, cap a on evolucionen els paratges de Begur».

Entre els punts addicionals proposats per la Plataforma destaca la font de la cala d'Aiguafreda, tot i que l'agrupació entén que potser «l'Ajuntament trobi delicat afegir com a mirador una font que té per inscripció 'Ben-vinguts i respecteu aquest lloc', doncs el pla del consistori per aquesta cala és la construcció de fins a 265 habitatges i tres nous hotels». Motius pels quals la Plataforma vol plantejar també a l'Ajuntament el canvi de nom de la cala d'Aiguafreda pel de cala de s'Especulació. De la mateixa forma que proposen el canvi de nom de sa Tuna pel de sa Benidorm.

Seguidament plantegen afegir la pedrera Nova de s'Antiga com a mirador obligat, tant com per les seves vistes des de la Platja del Racó o la Platja Gran de Pals, com per les vistes observades des del Mirador Puig Rodó. Alhora, la Plataforma recalca, sempre amb la voluntat d'escarnir l'Ajuntament, el gran interès de fer una visita in situ a la pedrera de s'Antiga, doncs «no sempre és possible visitar una pedrera que ha operat il·legalment durant anys i que en lloc de restaurar-se, com obliga la llei, s'hi construeixin fins a 24 habitatges de luxe». Per aquest fet, la Plataforma recalca, amb ironia, «la necessitat d'afegir aquest punt entre la ruta de miradors» creada recentment per l'Ajuntament de Begur, ja que «la particularitat paisatgística dibuixada per les múltiples excavadores fan d'aquesta pedrera un mirador de gran valor paisatgístic».

Un dels altres punts proposats són les vistes sobre algunes de les muntanyes de Begur, com ara les de les urbanitzacions Mas Mató i la Cala del Rei, ambdues a prop de la platja de sa Riera: «Unes vistes que amb el pas dels anys han anat evolucionant gràcies al gran creixement de mansions amb una gran variabilitat arquitectònica».