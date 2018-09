L'escorxador municipal de Palafrugell tanca definitivament la seva activitat

L'escorxador municipal de Palafrugell va tancar aquest divendres definitivament.

Després de dos intents frustrats per reflotar l'activitat a través de la gestió d'una empresa privada, l'Ajuntament ja va decidir que tenia els dies comptats. El darrer va ser abans-d'ahir, quan es van sacrificar els últims animals. També va ser la darrera jornada per als dos treballadors municipals, els quals han estat recol·locats en altres àrees, ha explicat el regidor delegat de l'equipament Jaume Palahí (ERC): un passa al servei municipal de pintors i l'altre s'incorpora a l'àrea de Medi Ambient com a inspector. L'activitat s'hi havia mantingut, malgrat que des del maig se sabia que es tancaria, per fer la tramitació administrativa necessària per extingir-la.

L'economia és el que ha condemnat l'escorxador. Per un costat, un dèficit econòmic que Palahí havia calculat en uns 200.000 euros en els darrers deu anys; i per l'altre, unes importants deficiències sanitàries que obligaven a invertir-hi uns 200.000 euros per adequar l'equipament a la normativa vigent.

Fins a dos concursos havia convocat l'Ajuntament de Palafrugell per adjudicar l'activitat de l'escorxador com a concessió a una empresa privada. Tant el primer com el segon van quedar deserts, malgrat que en el segon intent l'Ajuntament va modificar el plec de clàusules, de manera que l'administració palafrugellenca es comprometia a avançar l'execució de les inversions necessàries, si bé el concessionari hauria de retornar l'import –entre les obres que s'havien de dur a terme hi havia la construcció d'una depuradora i separar els animals vius dels morts–.



Depuradora necessària

L'assumpte de la depuradora és important perquè el propi Palahí, aquesta mandat, com a regidor a l'oposició, va denunciar que les aigües negres de l'abocador anaven a parar a una llera pública. Arran de la seva denúncia –afirma que l'equip de govern d'aleshores, PSC i CiU, era coneixedor de l'abocament–, es va connectar al clavegueram.

«Jo creia que ja estava tot bé, i ja dins del govern, me vaig interessar per com estava l'escorxador», relatava divendres Palahí i, aleshores, li van comunicar que la connexió amb el clavegueram no tenia cap permís i, de fet, era irregular perquè només s'hi pot abocar residus assimilables als domèstics, cosa que no era el cas de l'escorxador. Des d'aleshores, les aigües residuals de l'activitat es van recollir amb una cisterna i, amb un permís temporal, es van portar a la depuradora de Vall-llobrega.

Ara, només queda pendent determinar que es farà amb l'edifici de l'escorxador, de disseny modernista, catalogat i propietat de l'Ajuntament, el qual ofereix un bon aspecte de l'exterior, però que no està en tan bones condicions a l'interior, havia comentat Palahí anteriorment.