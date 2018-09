Tensió al ple de Sant Feliu de Guíxols pels llaços grocs de la via pública

El grup municipal del PSC, a l'equip de govern a Sant Feliu de Guíxols, es va quedar sol defensant la seva moció sobre l'ús indegut de l'espai públic, amb l'objectiu de restringir els símbols, pintades, cartells, llaços i altres elements de caràcter polític que han aflorat els darrers mesos en arbres, fanals, senyals de trànsit, parets i carrers. Malgrat que els socialistes no circumscreien els elements a restringir només en els llaços grocs utilitzats per denunciar l'empresonament dels polítics de la Generalitat, sinó a qualsevol manifestació política, en la recerca de la neutralitat de l'espai públic; la majoria dels assistents al ple va entendre la moció com una agressió a aquesta expressió que reclama la llibertat dels exconsellers i exrepresentants de l'ANC i Òmnium que es troben entre reixes.

Així, en la intervenció inicial del grup socialista defensant la seva moció, quan expressava que l'ocupació de l'espai públic per usos polítics pot generar trencament de la convivència, l'alcalde Carles Motas (TSF) va intervenir per exigir al públic que esbroncava el regidor socialista Josep Melcior Muñoz que respectés «la paraula de tothom;i qui no hi estigui conforme, que abandoni la sala».

Des de la CUP, el seu regidor va precisar que la neutralitat a l'espai públic no existeix, mentre que el representant de Guíxols des del Carrer entén que «l'espai públic és reflex de la llibertat d'expressió».