La CUP de Palamós renuncia a cobrar la dieta dels plens extraordinaris

La Candidatura d'Unitat Popular Sant Joan-Palamós denuncia un cop més que l'Ajuntament convoqui plens extraordinaris el mes d'agost per abordar temes no urgents. El darrer va ser divendres passat per aprovar modificacions de caràcter laboral. La CUP apunta que cada vegada que l'oposició és convocada per a un ple extraordinari, tingui la durada que tingui, cada regidor cobra 523,02 euros.

És per aquest motiu que la CUP ha declinat cobrar aquests diners i ha convidat els altres regidors a fer el mateix. Segons el regidor Joan Bohigas, «sabem que la CUP és l'únic partit del consistori que entén la política com una forma més d'activisme i no com una manera de viure. Per una vegada, convidem els regidors i regidores de l'oposició a no acceptar els diners d'aquest ple extraordinari».

El codi ètic de la CUP estableix que el regidor no cobra cap remuneració per la seva tasca a l'Ajuntament. Cal recordar que aquesta organització política ja va demanar en el primer ple d'aquest mandat la reducció a la meitat de les percepcions econòmiques dels polítics locals (tant les que es cobren per assistència al ple com a les comissions informatives), petició que va ser rebutjada per tots els regidors de tots els partits polítics representats a l'Ajuntament de Palamós.

Per a la CUP, que se celebri un ple extraordinari i impliqui «més de 4.000 euros per als palamosins i palamosines és vergonyant». Amb aquests diners, diu la CUP recordant el que l'Ajuntament publicava en els pressupostos participats de l'any passat, es podria pagar l'accés per als cotxets a la plaça Mossèn Gummersind i posar dues porteries de futbol, o bé aparcaments de bicicleta, així com posar cartelleres per tot el poble per a les entitats i associacions locals.