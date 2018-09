Els Mossos detenen un veí de la Bisbal per tocar un menor en unes dutxes

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home de 44 anys i nacionalitat espanyola com a presumpte autor d'un abús sexual a un menor d'edat. Els fets, segons va concretar la policia catalana, haurien passat a les dutxes de la piscina manconunada de Palamós, Calonge i Vall-llobrega, ubicada a Sant Antoni de Calonge. Estava previst que l'arrestat passés ahir a disposició del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, va informar Ràdio Palamós.

El suposat abús sexual al nen hauria tingut lloc a les dutxes del centre esportiu. Segons relatava l'emissora, el tocament s'hauria produït quan l'home i el menor es van quedar sols en el vestidor del complex, poc abans de la una del migdia. Segons fonts policials, l'home, que era a les instal·lacions amb una filla, hauria ofert al menor ensabonar-lo, cosa que, suposadament, va acabar fent. Aleshores, el nen hauria relatat al seu pare que l'home li havia tocat el cul. Ràdio Palamós comunicava que fins a la piscina s'hi van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Calonge i del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Recentment, un jove de 20 anys d'Olot va ser enviat a la presó, de manera provisional i sense fiança, per, presumptament, haver abusat sexualment de quatre noies menors d'edat. A través de les xarxes socials, contactava amb noies menors de 16 anys i establia, presumptament, el que elles pensaven que era una relació sentimental, cosa que ell aprofitava, suposadament, per mantenir-hi relacions sexuals.

El mateix divendres que aquest jove ingressava a la presó transcendia que un veí de Blanes de 34 anys també hi havia ingressat per ciberassetjament a dues menors amb discapacitat intel·lectual. A més d'aconseguir, suposadament, imatges de menors amb contingut pornogràfic, també intentava quedar amb les víctimes amb la intenció de mantenir-hi relacions sexuals. D'altra banda, un menor de 15 anys va ingressar en un centre de menors per, suposadament, violar una menor a Palamós.