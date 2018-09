El cap del PSC de Palafrugell surt en defensa del seu regidor Quim Vencells

El portaveu del grup municipal del PSC de Palafrugell, a l'oposició a l'Ajuntament, i exalcalde Juli Fernández va sortir ahir en defensa del seu regidor Quim Vencells davant de les acusacions del regidor de Medi Ambient, Jaume Palahí (ERC), d'haver-se beneficiat econòmicament –és tractant de bestiar– pel fet que l'escorxador municipal, tancat el divendres passat, no disposava de depuradora. Fernández, que confia que Vencells es querelli contra Palahí, considera que l'atac d'ERC contra el seu regidor és una cortina de fum per tapar el que considera que és una mala gestió de l'equip de govern (ERC i CiU) en molts dels àmbits municipals.

La discussió entre Palahí i Vencells es va produir a través de les xarxes socials arran de la clausura de l'escorxador municipal de Palafrugell. L'actual govern justifica la decisió perquè l'equipament generava dèficit –200.000 euros els darrers deu anys– i requeria inversions molt importants, com ara la construcció d'una depuradora, per adaptar-lo a la normativa sanitària. Vencells, que a més de regidor socialista és tractant de bestiar, va manifestar al seu compte d'una xarxa social que, amb el pas del temps, potser se sabria l'«interès desmesurat» de Palahí per clausurar-lo. El republicà, que va parlar del dèficit i la necessitat de fer-hi una depuradora, també va manifestar que Vencells, com a negociant de bestiar, s'hauria beneficiat del fet que, com que no hi havia depuradora a l'escorxador, la taxa d'ús era més econòmica i podia vendre els caps de bestiar a un preu més elevat. El socialista va afirmar aquest dilluns que denunciaria Palahí per mentir i va afirmar la taxa era de les més elevades de l'entorn.

Ahir, Fernández va afirmar que fruit d'un conveni de l'Ajuntament amb l'associació de carnissers que utilitzava l'escorxador signat el 2011 o 2012, es va acordar incrementar la taxa un 5% cada any durant cinc anys fent que fos una taxa elevada. Aquest increment, va afegir l'exalcalde, era per fer front a actualitzacions de l'equipament. També va dir que els abocaments d'aigües negres eren puntuals i que mai van rebre cap requeriment per clausurar l'escorxador com a conseqüència d'aquests vessaments a una llera pública.