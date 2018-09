L'AMPA del Guillem recorre al Tribunal de Contractes del Sector Públic

Quan falta una setmana per a l'inici del curs escolar, l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí està pendent del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya, perquè resolgui la petició de suspensió cautelar pel que fa a la gestió del menjador escolar del centre. La decisió impugnada per l'AMPA torroellenca és el decret del 2 d'agost passat del president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català (CiU), a través del qual determina que el servei de menjador escolar l'oferirà l'empresa Càtering Vilanova SL, és a dir, que no el seguirà oferint l'AMPA, com havia estat fent des de fa més d'una dècada. La petició d'aquesta mesura cautelar, la resolució de la qual ha de ser imminent, acompanya el recurs interposat per l'AMPA del Guillem de Montgrí, que demana la declaració de nul·litat de ple dret del decret pel qual el Consell Comarcal va fer el traspàs de la gestió del menjador escolar de l'Associació –que està constituïda com a empresa, sense ànim de lucre, i el darrer curs tenia contractats quatre cuineres i deu monitores– a Càtering Vilanova.

En la petició de la suspensió cautelar del canvi en la gestió del menjador escolar del Guillem de Montgrí, l'AMPA argumenta, entre d'altres elements, que el decret del Consell Comarcal no és ajustat a dret perquè vulnera la Llei de Contractes del Sector Públic i demana tenir en compte que el model de menjador escolar que ofereix l'ens comarcal no té res a veure amb el que ha estat donant l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del centre torroellenc perquè Càtering Vilanova SL és una empresa gran que gestiona molts altres menjadors escolars i que busca el benefici econòmic en comptes de la qualitat en el servei. La petició de la mesura cautelar també exposa que si no s'atén, i després s'anul·la el canvi de gestió acordat pel Consell Comarcal del Baix Empordà, els alumnes en sortirien perjudicats perquè haurien viscut modificacions en els hàbits del menjador als quals estan acostumats. L'AMPA entén que la millor decisió es mantenir la seva gestió fins que hi hagi una resolució definitiva del cas.

Tant l'AMPA com l'Ajuntament de Torroella han reclamat la cessió de la gestió del servei del menjador escolar a l'administració local –ara està en mans del Consell Comarcal– amb l'objectiu que convoqués un concurs públic per decidir qui el gestiona. En aquest cas, l'AMPA tindria l'opció de presentar-s'hi i intentar guanyar-lo, cosa que no passa ara ja que el Consell Comarcal s'ha limitat a donar al servei a l'empresa que el té adjudicat a altres centres.