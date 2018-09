Un detingut a Palafrugell per robar amb un ganivet gran en una perruqueria

Agents de la Policia Local de Palafrugell van detenir dimarts al matí un veí de la població, de 29 anys i nacionalitat espanyola, com a presumpte autor per un delicte de robatori amb violència i intimidació, al que es van sumar les amenaces als agents del cos de seguretat municipal. Fonts municipals han informat que els fets van succeir cap a les 10 del matí del dimarts 4 de setembre, quan el presumpte autor va entrar en un perruqueria del carrer Sant Sebastià amb un ganivet de grans dimensions.

Després d'amenaçar les persones que hi havia al seu interior, l'home es va endur la caixa registradora amb els diners i va fugir en direcció cap a la plaça Nova, ha informat l'Ajuntament.



Vint minuts més tard

La descripció de l'autor proporcionada als agents per part dels propietaris de la perruqueria va servir perquè aquests localitzessin, uns vint minuts més tard, un individu que coincidia amb totes les dades. Gràcies a la ràpida intervenció dels agents de servei i les evidències que van detectar, com la vestimenta, la descripció i els diners trobats sense poder donar explicacions de la seva procedència, van fer determinar que hi havia indicis suficients per procedir a la seva detenció, ha informat l'Ajuntament.

Les fonts municipals també han manifestat que cal afegir que seguidament es va trobar el ganivet utilitzat en el robatori, ja que el delinqüent l'havia llençat en la seva fugida. L'arma blanca va ser trobada al costat d'uns contenidors d'escombraries.

El detingut va passar a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal, han afegit les fonts de l'Ajuntament.