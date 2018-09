Sant Feliu de Guíxols Nova ubicació per a l'escultura «la Pepita», que està sent restaurada

L'equip de govern de Sant Feliu de Guíxols va presentar ahir l'aspecte que tindrà l'entorn de l'escultura de Joan Rebull La Costa Brava, coneguda popularment com «la Pepita», ubicada fins a l'inici de les obres de reforma del passeig Rius i Calvet a la plaça de Ferran Agulló. El seu nou destí serà uns metres més amunt, entre l'inici del carrer de la Torre i la plaça de Ferran Agulló. Arran de la reforma del passeig i de l'expropiació de la finca que separava aquests dos espais s'ha generat una nova plaça. L'escultura ocuparà un lloc destacat, també a sobre d'aigua. L'escultura, ara mateix, està en procés de restauració, ja que en estar sempre a la intempèrie presentava diferents desperfectes i erosió, va informar l'Ajuntament. Amb la nova ubicació, es pretén donar més protagonisme a la figura, amb aigua en moviment, i es col·locarà també un plafó explicatiu d'aquesta obra, del seu artista i el que simbolitza. (autor de la imatge: Eric Gutiérrez egmor.blogspot.com). D'altra banda, també es va explicar la voluntat de fer accessible l'espigó de Garbí, com ja havia informat aquest diari, convertint-lo en passeig i mirador. A part de reparar estructuralment l'espigó i l'escullera, el projecte preveu la seva pavimentació per adequar un passeig de 70 metres de longitud aproximadament i una amplada de quatre metres. El pressupost d'execució per contracte del projecte és de 190.369,25 euros (IVA inclòs).