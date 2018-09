L'arribada de l'indià marca el segon dia de la Fira d'Indians de Begur

L´arribada en vaixell de l´indià, el músic i compositor Frederic Sirés, a Sa Riera marca aquest segon dia de la Fira d´Indians de Begur, oberta a tots els sentits. Sirés ha estat rebut per l´alcalde, Joan Loureiro, com també per familiars, dins de la representació que fa cada any el grup de teatre Es Quinze. Posteriorment, l´indià, com ja va fer l´any passat, ha tingut la recepció a Begur, acompanyat també pels capgrossos de Begur, Reparada i Perico, i els grallers de Torroella de Montgrí. Paral·lelament, l´altra agrupació teatral, Mutis, ha organitzat unes visites teatralitzades pel nucli antic a través de cinc escenes, que també es repeteixen demà.

A part de les escenificacions teatrals, hi ha una munió d´actes culturals i lúdics per fer les delícies als visitants i begurencs, sense oblidar les parades i ambientacions del nucli antic. La Fira d´Indians, que va inaugurar ahir la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, compta avui amb l´actuació de la cantant Lucrecia, conferències, exposicions, o la llibreria indiana. El centre s´ha ornamentat amb elements relacionats amb la dona, que és la temàtica d´enguany. A més, la il·luminació de la plaça de l´Església de l´any passat s´augmenta enguany al carrer Sant Pere. D´altra banda, per facilitar l´accés a la Fira, l´Ajuntament, organitzadora de l´esdeveniment juntament amb la implicació de tot el poble, ha posat a disposició dels visitants un trenet llançadora que fa el servei gratuït des de l´esplanada de davant les sorreres, entrant per Regencós, fins al giratori de l´entrada al nucli. El trenet funciona de les 11 a les 15 hores i de les17 a les 21 hores.