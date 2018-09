L'arribada de l'indià marca el segon dia de la Fira d'Indians de Begur

L'arribada en vaixell de l'indià, el músic i compositor Frederic Sirés, a Sa Riera marca aquest segon dia de la Fira d'Indians de Begur, oberta a tots els sentits. Sirés ha estat rebut per l'alcalde, Joan Loureiro, com també per familiars, dins de la representació que fa cada any el grup de teatre Es Quinze.

Posteriorment, l'indià, com ja va fer l'any passat, ha tingut la recepció a Begur, acompanyat també pels capgrossos de Begur, Reparada i Perico, i els grallers de Torroella de Montgrí.

Paral·lelament, l'altra agrupació teatral, Mutis, ha organitzat unes visites teatralitzades pel nucli antic a través de cinc escenes, que també es repeteixen demà.

A part de les escenificacions teatrals, hi ha una munió d'actes culturals i lúdics per fer les delícies als visitants i begurencs, sense oblidar les parades i ambientacions del nucli antic. La Fira d'Indians, que va inaugurar ahir la consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, compta avui amb l'actuació de la cantant Lucrecia, conferències, exposicions, o la llibreria indiana.

El centre s'ha ornamentat amb elements relacionats amb la dona, que és la temàtica d'enguany. A més, la il·luminació de la plaça de l'Església de l'any passat s'augmenta enguany al carrer Sant Pere.

D'altra banda, per facilitar l'accés a la Fira, l'Ajuntament, organitzadora de l'esdeveniment juntament amb la implicació de tot el poble, ha posat a disposició dels visitants un trenet llançadora que fa el servei gratuït des de l'esplanada de davant les sorreres, entrant per Regencós, fins al giratori de l´entrada al nucli. El trenet funciona de les 11 a les 15 hores i de les17 a les 21 hores.