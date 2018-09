Els pares del Guillem de Montgrí anuncien mobilitzacions pel menjador

L'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí, a Torroella de Montgrí, organitzarà mobilitzacions per mostrar el seu rebuig al fet que el Consell Comarcal del Baix Empordà els hagi retirat la gestió del servei del menjador del centre. La primera serà el primer dia d'estudi, el proper dimecres, tot i que les fonts de l'AMPA no han concretat en què consistirà. Aquestes manifestacions les van acordar els pares i mares que van assistir a l'assemblea que l'associació va convocar aquest dijous al vespre, que va comptar amb la presència d'una setantena de progenitors, a més d'haver-hi mig centenar de vots delegats –la reunió va coincidir amb una de l'institut torroellenc, cosa que va limitar la presència de pares a l'assemblea del Guillem de Montgrí–.

Els assistents a l'assemblea de l'AMPA també van decidir seguir fins al final amb la via legal per, almenys, aconseguir que el servei del menjador del Guillem de Montgrí surti a licitació, de manera que l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del col·legi s'hi pugui presentar. De fet, aquest era l'objectiu d'intentar que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí en tingués la gestió: que la corporació convoqués un concurs per oferir el servei del menjador i, per tant, donar l'oportunitat a l'AMPA de presentar-s'hi i intentar aconseguir-ne l'adjudicació. No obstant això, el Departament d'Ensenyament ha rebutjat l'opció perquè la tramitació administrativa podia acabar a mig curs. Amb la decisió del Consell Comarcal de no prorrogar el conveni pel qual l'AMPA havia gestionat els darrers anys el menjador, el servei del menjador del Guillem de Montgrí l'oferirà l'empresa Càtering Vilanova SL. Aquesta societat va guanyar l'any passat el concurs convocat pel Consell Comarcal per subministrar el servei de menjador de les escoles del sector nord de la comarca. Ho fa a un preu de 6,15 euros per menú, import superior al que oferia l'AMPA als alumnes del Guillem, i superior al que ofereix l'empresa que gestiona els menjadors del sector sud –5,55 euros per menú–.

La direcció de l'escola també s'ha mostrat disconforme amb el procés del Consell Comarcal per recuperar la gestió del servei. I es pregunta per què el Consell Comarcal del Baix Empordà, d'entre tots els que hi ha a Catalunya, és l'únic que ha retirat a les AMPA la gestió dels menjadors.