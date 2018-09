El PDeCAT de Torroella critica que la rebaixa de la taxa de les escombraries danyi el servei

El portaveu del grup municipal del PDeCAT a Torroella de Montgrí, a l'oposició, Jordi Cordon, ha criticat l'equip de govern (ERC-Junts, UPM i LEST) perquè la rebaixa de la taxa de les escombraries aprovada aquest dijous va lligada també a una reducció del servei. Cordon veu molt positiu que l'Ajuntament rebaixi la pressió fiscal als ciutadans, «però critiquem que vagi en detriment del servei».

El regidor del PDeCAT sosté que aquest any s'ha fet evident la relació entre la reducció de la taxa de les escombraries i una menor neteja en els carrers del municipi. Jordi Cordon ha manifestat que «hi ha deixadesa en alguns punts», però que la prova que el servei s'ha reduït és el desbordament de contenidors, sobretot de la recollida selectiva; i que la màquina netejadora no passa pels carrers amb la freqüència amb què ho feia anteriorment. I ha afegit que l'any passat els veïns del municipi ja veien indicis que hi havia un menor servei de neteja i recollida dels residus, «però aquest any s'ha fet evident».

En aquest ple, a més de les ordenances fiscals, també es van aprovar un parell de modificacions de crèdit amb diners del romanent. Jordi Cordon ha comentat que, si l'equip de govern veu que falten diners per tenir el servei de neteja i recollida d'escombraries que «requereix el muncipi», el que hauria d'haver fet el regidor d'Hisenda, i alcalde, Josep Maria Rufí (ERC-Junts), és destinar part d'aquests diners de les modificacions de crèdit a cobrir el finançament del servei.

Referent a les citades modificacions de crèdit, el regidor del PDeCAT ha comentat que no li quadra el que diu l'informe dels Serveis Econòmics amb el que va exposar l'alcalde en el ple. D'acord amb les manifestacions de Rufí, 584.511 euros dels 872.129,18 del romanent es destinen a inversions i a reduir l'endeutament de l'Ajuntament; i els 287.618,18 restants es guarden per l'any que ve. No obstant això, i segons ha concretat Cordon, a l'informe de Serveis Econòmics hi consta que aquests 287.618,18 euros ja tenen un destí: reduir deute. Si aquest fos el cas, Cordon no comparteix que el govern gasti tot el romanent.