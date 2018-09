Veïns i oposició critiquen que Sant Feliu «està més bruta que mai»

L'actual contracte de neteja i recollida d'escombraries del municipi de Sant Feliu de Guíxols expira aquest 30 de setembre després de deu anys –els últims dos de pròrroga–, però el servei es mantindrà, almenys, uns mesos més perquè l'Ajuntament encara ha d'aprovar el plec de clàusules del nou, i després ha de seguir tot el procés administratiu de licitació i adjudicació. La regidora de Serveis, Laura Aiguaviva (TSF), ha explicat que a principi d'aquest any ja tenien el plec «fet i tancat», però que no el van aprovar aleshores perquè van esperar la nova llei de contractació pública, publicada aquest març, i a la qual han hagut d'adaptar el plec.

Aiguaviva ha destacat que és una llei nova sobre la qual no hi ha jurisprudència, per la qual cosa l'han hagut d'estudiar bé per aplicar-la al plec de clàusules, ja que en el sector de la recollida d'escombraries, on els contractes són molt importants econòmicament, les impugnacions són freqüents. La regidora confia en aprovar el plec aquest mes de setembre o a l'octubre.

Guíxols des del Carrer ha criticat que es tracta d'un contracte d'escombraries «obsolet» i que la «ciutat està més bruta que mai». La formació aposta per un nou contracte que inclogui l'adopció del porta a porta, alhora que ha lamentat que no es faci promoció de la recollida selectiva i que el percentatge de recollida selectiva baixés l'any passat respecte del 2016: fa dos anys la recollia selectiva va respresentar el 46,52% del total, mentre que l'any 2017 va ser del 46,31%.

Aiguaviva coincideix que després de deu anys hi ha maquinària que no està condicions, i tampoc hi ha vehicles de les característiques que es requereixen per llogar. També ha apuntat que alguns dies el ganxo del camió per aixecar els contenidors –del tipus easy– ha estat fet malbé i s'ha hagut d'esperar un parell de dies per tenir-ne un recanvi. I ha afegit que el contracte vigent és «molt tancat» i no permet fer-hi «variacions».

Per aquest motiu, ha explicat, buscaran un contracte flexible que permeti introduir canvis en els anys, s'eliminaran els contenidors easy i la selectiva passarà a gestionar-la íntegrament el contracte de l'Ajuntament –actualment, ho fa en part el Consell Comarcal del Baix Empordà–. Quant al reciclatge, Aiguaviva ha precisat que les illes de contenidors tindran les cinc fraccions –ara no coincideixen les cinc–, cosa que entén que millorarà el percentatge que es recull. I ha precisat que el 2014 la selectiva era el 44,09% dels residus recollits, i el 2017 va representar el 46,31%.