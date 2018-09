La fira bisbalenca de brocanters de la Diada compta amb 35 expositors

La Bisbal celebra la XXXI Fira de l'11 de setembre amb brocanters, col·leccionistes i joguines amb un conjunt d'activitats complementàries relacionades amb el sector dels antiquaris i brocanters.

L'edició d'enguany de la fira de l'11 de setembre compta amb 35 expositors que oferiran tot tipus d'antiguitats i objectes de brocanteria i també peces de col·leccionisme i joguines. En concret, a dia d'avui, hi ha 22 inscrits com a brocanters, 12 com a expositors de col·leccionisme i un més com a expositor de joguines, oferint, per aquesta edició una variada oferta de productes.

La fira es farà de nou del matí a dues de la tarda al passeig Marimon Asprer. La fira l'organitza l'àrea de Promoció i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà amb la col·laboració de l'Associació d'Antiquaris, Brocanters i Restauradors de la Bisbal i rodalies.