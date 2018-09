Palafrugell destina 83.000 euros per a millores en les escoles públiques

L'Ajuntament de Palafrugell ha aprofitat l'estiu per realitzar obres de millora als diferents centres educatius de la vila. A banda de les habituals tasques de manteniment, l'Ajuntament ha dut a terme més de 12 actuacions de millora a cinc centres del municipi, les instal·lacions dels quals pertanyen al consistori. En concret, a l'escola Pi Verd s'han realitzat diferents tasques a la zona del pati: un nou tendal a la zona on hi ha el coniller, una banqueta al costat de la font i un nou balancí al pati d'educació infantil. A l'escola Barceló i Matas, s'han substituït les finestres de ferro per alumini i també s'ha canviat el filat de la reixa de la façana del carrer Mestre Barceló i Matas, ha informat l'Ajuntament.

D'altra banda, a l'escola Torres Jonama s'ha habilitat una zona en desús com a patí per a educació infantil i s'ha col·locat una porta d'alumini d'accés a aquesta nova àrea d'esbarjo. També s'ha col·locat un nou paviment de cautxú a la zona descoberta de la sala polivalent. A l'escola Carrilet s'han posat cortines noves a vàries classes de segon cicle d'educació infantil i s'han fet millores en els canals d'evacuació d'aigües del mur de la façana del carrer Carrilet.

I al Centre Municipal d'Educació, s'ha instal·lat una pèrgola i s'han climatitzat quatre aules, ha informat l'Ajuntament.

Per dur a terme aquestes millores a les escoles públiques del municipi, l'ajuntament palafrugellenc ha realitzat una inversió de 83.000 euros.