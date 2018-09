El regidor de CiU de la Bisbal insisteix en les deficiències en els parcs infantils

El regidor del grup municipal de CiU a la Bisbal d'Empordà, a la oposició, Xavier Dilmé, ha entrat a l'Ajuntament dues cartes dirigides a l'alcalde, Lluís Sais (ERC), i al regidor de Serveis, Enric Marquès (ERC), per insistir en la necessitat d'intervenir en parcs infantils per arreglar les deficiències que presenten.

Dilmé, el 31 d'agost passat, va denunciar públicament el mal estat d'alguns dels parcs infantils del municipi, sobretot pel que fa a elements trencats que podien ser un risc per als infants. Després d'aquesta queixa, l'Ajuntament va retirar una paperera rovellada i foradada del parc de la Guardiola. No obstant això, en les cartes, el regidor de la oposició apunta que «sembla que les actuacions han quedat aquí», ja que dijous va detectar que, en el parc del carrer del Rec del Molí, «els elements de fusta trencats continuaven intactes». Per Dilmé, «els tres elements de fusta estan prou deteriorats com per ser retirats, a més, tenint en compte que són elements per a nens molt petits».

El regidor de CiU afegeix que el tobogan té el darrer esglaó trencat, «deixant un forat per on pot passar un peu d'una criatura i provocar lesions importants». Davant d'aquesta situació, i «ateses les responsabilitats que exerciu (o hauríeu d'exercir) –diu Dilmé– en aquest Ajuntament, us demano que solucioneu de forma immediata aquest tema abans no passi un accident evitable».