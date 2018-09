Solució provisional i urgent al mirador del Port Salvi

Des del dijous de la setmana passada, els residus de les cuines de l´hotel Eden Roc es dipositen al final del carrer del Garbí, al mirador de Port Salvi. La regidora de Serveis, Laura Aiguavia (TSF), ha explicat que aquell dia es va trencar el segon camió del servei de recollida d´escombraries quan es dirigia a buscar els residus de l´hotel –el camió ha de baixar per un pendent que està en males condicions–. Arran d´aquest fet, van decidir com a solució «provisional i d´urgència» que els contenidors s´ubicarien al final del carrer del Garbí, on hi ha unes places d´aparcament.

Laura Aiguaviva sosté que «el mirador no és el lloc» perquè hi hagi els contenidors, de manera que estan buscant un altre lloc alternatiu, que també serà provisional –fins que s´arregli el camí– però que, almenys, tindrà una afectació menor.