L'última petjada de l'antiga urbanització de la Pletera

Tècnics d'Endesa han engegat les tasques de desmantellament de la línia elèctrica aèria de l'antiga urbanització de la Pletera de l'Estartit. Aquestes tasques representen l'últim pas per fer desaparèixer completament la urbanització creada als anys 80. Fins ara, aquesta línia estava soterrada per la part asfaltada, però a l'alçada del camí Fondo seguia en format aeri fins a creuar el riu. Abastia alguns masos de la zona i connectava amb la part del marge dret de la Gola del Ter. Ara, tots aquests clients rebran el subministrament a partir d'una línia soterrada que s'ha construït pels camins que limiten amb la Xarxa Natura2000, que protegeix l'espai pel seu interès natural. La desaparició de la línia aèria ha de servir per donar més seguretat a les aus que hi ha, evitant el risc d'electrocutar-se. La regidora de Medi Ambient de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Sandra Bartomeus, destaca que aquest és un pas "important" ja que "la recuperació de l'espai ha comportat un increment molt notable del nombre d'ocells que s'hi estableixen o estan de pas".

Les tasques per eliminar aquesta línia conjuntament amb la construcció de la part soterrada tenen un cost de 252.000 euros. Els tècnics van començar a retirar-la el dimecres 5 de setembre i es preveu que en poques setmanes s'enllesteixi. El projecte inicial, que va rebre una subvenció europea dins del projecte Life, no preveia aquesta operació, però gràcies a l'estalvi econòmic acumulat en d'altres obres s'ha pogut pagar la retirada del cablejat.

A banda de la retirada de la línia elèctrica, el projecte també preveu desmantellar una de les tres casetes de serveis elèctrics que hi havia a la urbanització. Concretament, eliminaran la del mig. La que queda més a la zona sud es convertirà en un mirador, mentre que la que hi ha a la zona nord seguirà en actiu.

Una vegada s'hagi acabat la retirada d'aquesta línia d'un quilòmetre i mig, es preveu començar a treballar en la xarxa d'itineraris que han de servir per recórrer a peu i en bicicleta tot el nou espai natural. Aquesta xarxa d'itineraris estarà gestionada pel Parc Natural del Montgrí.

Una urbanització que va néixer als 80 en una zona d'aiguamolls

La urbanització de la Pletera de l'Estartit va arrencar el 1986 amb l'abocament de 800 tones de runa diàriament per fer alçar el terreny per sobre de la zona dels aiguamolls que hi havia. El 1988 es va enllestir la primera fase de la urbanització, però es va aturar la construcció de la resta, a l'espera que fos un territori protegit per la Llei de Costes.

No va ser fins al 2013 quan es va crear el projecte Life Pletera, a partir d'una subvenció europea, que implicava la restauració de l'entorn natural a partir de la recuperació de les basses que hi havia i d'aquesta manera engegar el procés de desurbanització d'aquesta zona.