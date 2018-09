Una dona resulta ferida en caure a la via ferrada de St. Feliu

Espectacular rescat dels Bombers a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Una dona de 59 anys va caure mentre feia l'activitat i els efectius de salvament la van haver de rescatar per aire amb l'helicòpter. El succés es va produir pels volts de dos quarts de dues del migdia de diumenge, quan el 112 va rebre l'avís d'un particular que deia que una dona havia caigut a la zona anomenada pas de la Prenyada, de la via ferrada del Molí de Sant Feliu de Guíxols i que s'havia regirat el turmell.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Bombers, amb els especialistes del GRAE, així com una barca de Salvament Marítim. Un cop avaluat el succés, els Bombers van decidir rescatar la dona amb un gruatge de l'helicòpter. I van pujar la dona, un cop estabilitzada, amb la cistella del mitjà aeri. Tot seguit, van transferir la dona fins a l'ambulància del SEM, que la va evacuar, en estat de poca gravetat per mal al turmell fins a l'hospital de Palamós.

En aquesta via ferrada hi ha hagut més d'un rescat dels Bombers. En aquest cas, l'accidentada anava ben preparada per practicar l'esport, segons fonts del cos de salvament.