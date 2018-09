L'empresonament dels polítics marca l'ofrena floral a la tomba de Josep Irla

Les institucions gironines han celebrat la tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) amb un especial record als paral·lelismes entre la seva etapa i l'actual. El delegat del Govern a comarques gironines, Pere Vila, ha assegurat que les "decisions" que està prenent en els últims mesos l'estat espanyol condueixen a Catalunya "en un escenari ja conegut". Vila ha destacat que "estem en el camí de recuperar les institucions" després de l'aplicació de l'article 155 però el delegat ha volgut destacar que a partir de demà caldrà seguir "el camí perquè els nostres presos polítics i la gent que està a l'exili torni a casa". A més, el representant del govern català ha afirmat que totes les accions que es fan des de la Generalitat per aconseguir la independència no són només "per una part dels catalans, sinó pel conjunt".