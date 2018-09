Verges inicia el curs mobilitzant-se per reclamar un nou institut-escola

Els alumnes de Verges començaran el curs amb mobilitzacions per reclamar un nou institut-escola. El passat 2 de juny van començar les mobilitzacions i les famílies dels 11 municipis que tenen l'IE Francesc Cambó com a centre de referència seguiran amb la seva reivindicació aquest curs. La primera serà demà a les nou del matí, inici del curs escolar, quan els pares i alumnes estan convocats a concertrar-se davant de l'escola, de manera que iniciaran les classes cap a les deu del matí. També hi estan convocats els alumnes de l'institut, que comencen les classes a les vuit del matí, de manera que se'ls requerirà l'autorització dels pares per poder sortir del centre i anar a manifestar-se al col·legi.

L'Associació de Famíles d'Alumnes de l'institut-escola Francesc Cambó critica que l'edifici d'infantil i primària, amb unes instal·lacions molt deteriorades, es va dissenyar per acollir una sola línia i ara en té dues a gairebé tots els grups; mentre que la secundària fa nou anys que s'imparteix en barracons a 700 metres de distància.

Així, la manca d'espai per acollir un nombre d'alumnes que ha crescut un 20% en només tres cursos, el deteriorament de les instal·lacions a infantil i primària i la separació física amb una carretera pel mig dels barracons on s'imparteix la secundària, són tres grans deficiències que l'AFA entén que dificulten enormement el dia a dia del funcionament del centre i «fan que la tasca pedagògica es dugui a terme en un context de molta precarietat».

Les famílies d'alumnes recorden que han passat gairebé nou anys des de l'anunci de la construcció d'un edifici nou. Quasi una dècada en què, critica l'AFA, no hi ha hagut cap compromís ferm ni calendari per a l'execució de les obres; «amb impediments externs per consolidar un model pedagògic com a centre educatiu integrat des de l'educació infantil fins a la secundària i per implementar, malgrat la voluntat i l'esforç per part de l'equip directiu i docent, propostes d'innovació pedagògica amb les condicions necessàries perquè siguin efectives».

L'AFA ha afegit que aquest estiu, després dels contactes amb el Departament, s'ha dut a terme la reforma dels lavabos, que era un dels problemes més urgents, però les famílies insisteixen que no volen «més pedaços» i exigeixen que es tiri endavant ja el projecte per a un nou centre.