Un ciclista cau desplomat i mor a la carretera de la Ganga, a Calonge

Un ciclista va morir ahir al migdia en caure desplomat a la carretera de la Ganga, en terme municipal de Calonge. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit van informar ahir que es tractaria d'una mort natural. El difunt tenia 68 anys i era veí del municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.

El succés va produir-se pels volts d'un quart d'una del migida a l'altura del quilòmetre 10 de la carretera GI-660, coneguda popularment com la carretera de la Ganga, que connecta la Bisbal d'Empordà amb Calonge a través del massís de les Gavarres. Per causes que es desconeixien, el ciclista, que anava per la via, va caure desplomat a la carretera.

Els Mossos de Trànsit apuntaven a una mort natural i, per tant, no es consideraria un accident de trànsit. El SEM, quan va arribar al lloc, no va poder fer res per salvar-li la vida. S'apuntava que l'home podria haver patit una aturada cardíaca, però això ho haurà de determinar l'autòpsia que se li farà durant les pròximes hores a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona.

Aquesta carretera que uneix la Bisbal i Calonge és molt popular entre els ciclistes. Ahir hi havia moviment a la zona i diversos testimonis van veure com es produïa el malaurat succés i van alertar el 112.

Al lloc dels fets s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra de Trànsit, el SEM i els Bombers. A causa del succés, la via va tenir pas alternatiu durant més de dues hores.