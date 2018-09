L'Ajuntament obre a la participació ciutadana els treballs de revisió del planejament urbanístic

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro obre a la participació ciutadana els treballs de revisió del pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). Per això, ha programat tres sessions al llarg d'aquest mes de setembre. La primera trobada servirà per donar a conèixer l'avanç del pla, redactat per l'empresa Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SLP de Girona i que va aprovar inicialment el ple municipal el primer d'agost passat, i les altres dues ja seran taules de debat. «La nostra voluntat és incloure la ciutadania en la formulació urbanística abans de l'aprovació inicial», ha recordat el regidor d'Ordenació, planejament i i disciplina urbanística, Narcís Palahí. Una voluntat defensada plenament per la regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol: «Hi ha la clara voluntat d'implicar la ciutadania més enllà dels requisits legals».

La primera trobada, que serà de presentació de l'avanç, tindrà lloc el dissabte 15 de setembre, a les set de la tarda, a l'Espai Ridaura.

L'avanç del planejament es va fer per facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM. Però, a més, ja incorpora un document inicial estratègic que recull directrius, criteris i objectius que han de centrar els treballs de planejament.