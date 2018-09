Els pares i alumnes del Guillem de Montgrí fan una cassolada per reclamar la gestió del menjador

Els pares i alumnes del Guillem de Montgrí reclamen que la gestió del menjador segueixi a mans de l'Associació de Pares i Mares del centre escolar.



Avui a les nou del matí s'han concentrat davant l'escola de Torroella coincidint amb l'inici de curs i han fet una cassolada.



S'han col·locat diverses pancartes davant de l'escola i en una d'elles es pot llegir: "+Qualitat - Negoci: Menjador del Guillem".



Els pares ja van anunciar la setmana passada que seguiran amb les mobilitzacions i la via legal per aconseguir seguir amb la gestió del menjador escolar.



Mentre que el departament d'Ensenyament va manifestar no farà cap moviment perquè l'AMPA de l'escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí, conservi el servei.



Algun dels pares presents ha denunciat la situació a través de les xarxes socials