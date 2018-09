La vil·la romana de Pla de Palol de Platja d'Aro obre les portes diumenge

La quarta edició de la jornada enològica DO Porcianus a la vil·la romana de Pla de Palol de Platja d'Aro clou el programa d'estiu de propostes guiades i de descoberta organitzat per l'Oficina de Turisme de Platja d'Aro. La cita és aquest diumenge i commemora una de les principals activitats d'aquest assentament amb diverses propostes gratuïtes. Per als infants hi haurà tallers de ceràmica i de corones de llorer, verema tradicional (vailets de 3 a 10 anys), la presència dels Manaies de Llagostera i visita d'en Xalarí, la mascota de turisme familiar (de les 11 a les 13 hores). Durant tota la jornada es podrà fer visita guiada a les termes –espai inaccessible la resta de l'any– i a mitja tarda tast de vins per a adults a càrrec d'Albert Amat, enòleg del Celler Vo(o)ritme.