Exhibicions de gossos, novetats de la Festa de Santa Reparada de Begur

Les exhibicions de gossos de diverses policies locals i els d'atura del pastor de l'Estartit Jordi Muxach són les grans novetats de la Festa Major de Santa Reparada de Begur, que comença demà i fins diumenge. A més, cal ressaltar, dins de les novetats, la presentació del disc compacte amb peces del músic i compositor begurenc Frederic Sirés i una demostració de ioga. «Apostem per novetats, coses mai vistes a Begur», ha recordat el regidor de Festes Populars, Marià Renart. El programa festiu, a part de la missa solemne, sardanes, dinar de germanor, xocolatada popular o puntaires, inclou, per quart any, la baixada de carretons, a més de la visita al convent de Santa Reparada, que va ser una de les novetats de l'any passat.