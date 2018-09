El grup de CiU a la Bisbal d'Empordà presenta una moció perquè l'Ajuntament repinti els passos zebra

El grup municipal de Convergència i Unió a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, a l'oposició, demana al govern municipal, a través d'una moció, la renovació urgent de la totalitat dels passos de vianants de la ciutat, atès que la pintura de la immensa majoria d'ells està esborrada o mig esborrada, afirma el regidor Xavier Dilmé. A la proposta, Dilmé afirma que durant els tres anys de mandat municipal aquest manteniment no s'ha fet. La moció de CiU també contempla la licitació d'una segona fase de treballs de pintura que inclogui la repintada de la resta de senyalització horitzontal (el que no siguin passos de vianants) dels carrers de la ciutat.

Segons CiU, l'estat de deixadesa evident requereix una actuació no només puntual sinó general, que hauria d'executar una empresa externa perquè després la brigada pugui anar fent els treballs de manteniment.

Xavier Dilmé considera que aquestes feines són «una prioritat perquè un bon manteniment dels passos de vianants és una garantia per a la seguretat de les persones; i la seguretat de les persones ha de ser sempre una prioritat». El regidor ha afegit que la brigada municipal disposa de dos operaris de pintura, «insuficients per a l'actuació global i urgent que cal fer en aquests moments» i, per aquest motiu, proposa que, com en anteriors mandats, es licitin els treballs perquè una empresa externa els pugui fer i, quan tot estigui normalitzat, la brigada en vagi fent el manteniment.



Pintar ara

Xavier Dilmé ha afegit que «aquests dies la ciutadania ha tingut la grata sorpresa que, després de les crítiques de l'oposició, i després de quatre inicis de curs escolar sense haver repintat cap pas de vianants dels voltants dels centres escolars, ara s'han donat ordres de repintar-ne uns quants, però només amb dos efectius humans és impossible una posada al dia ben feta». Per al regidor, un exemple és l'institut, on el 3 de setembre els alumnes van començar les recuperacions i els passos de vianants del carrer Eusebi Díaz-Costa continuaven en un estat «lamentable».