Begur reobre el Camí Vell de Tamariu a la circulació motoritzada

L'Ajuntament de Begur ha reobert el Camí Vell de Tamariu a la circulació motoritzada, que estava tancat des del passat 23 de juny per prevenir accidents, ja que es tracta d'una zona amb un elevat risc d'incendi. El tancament, que ja s'havia aplicat per primera vegada a l'estiu de l'any passat, afecta el camí forestal que uneix el nucli costaner de Tamariu, a Palafrugell, amb la carretera que va des de Begur a Palafrugell passant per Esclanyà.

Concretament, aquesta mesura s'ha realitzat aixecant les dues barreres col·locades a cada extrem del vial; una just a l'entrada del municipi per la carretera de Begur, i l'altra localitzada abans d'arribar a la zona urbana de Tamariu.

La finalitat del tancament és reduir el risc d'inici d'un incendi forestal i garantir la seguretat dels béns i la protecció de les persones que viuen en les zones properes al bosc, va recordar l'alcalde, Joan Loureiro.