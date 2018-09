Urbanisme veu "complex" aturar la urbanització d'Aiguafreda a Begur

Urbanisme aposta per "exprimir al màxim totes les fórmules per buscar alternatives" al desenvolupament d'alguns sectors de la Costa Brava on encara es podrien aixecar urbanitzacions. És el cas de la cala d'Aiguafreda, a Begur, un paratge on la plataforma ecologista SOS Costa Brava denuncia que s'hi podrien construir fins a 260 habitatges i tres hotels. El director d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra, ha assegurat que "tan de bo es pugui reconsiderar aquest creixement" però adverteix que és un assumpte "complex" perquè són uns terrenys classificats, des de l'any 1976, com a sòl urbà. Serra advoca per explorar les possibilitats amb "garanties jurídiques" per evitar pagar indemnitzacions milionàries als propietaris dels terrenys. Unes indemnitzacions que Begur xifra en entre 50 i 70 milions d'euros.