L'AMPA del Guillem tanca amb el Consell un acord per recuperar part de la inversió

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí, va tancar ahir al matí un acord amb els representants del Consell Comarcal del Baix Empordà per recuperar, almenys, part de la inversió que l'entitat ha destinat al servei de menjador. L'acord es va tancar per un import d'uns 16.800 euros –IVA a part–, segons van apuntar representants de les dues parts, i ha de permetre que el servei del menjador escolar funcioni amb normalitat a partir del proper dilluns. Davant les llargues que el Consell Comarcal va donar aquest dilluns a l'AMPA sobre les inversions que els abonarien, l'associació no va autoritzar l'empresa que ha assumit el servei, Càtering Vilanova SL, per cuinar-hi ni utilitzar la vaixella i la coberteria que hi ha al centre, de manera que l'empresa va haver de portar-ne d'un sol ús.

Aquest acord econòmic –ahir a la tarda l'AMPA estava pendent de rebre'n la documentació signada pels responsables comarcals– no afecta la decisió de l'associació de lluitar per intentar que el servei del menjador escolar surti a licitació, de manera que tingui l'opció de concursar-hi per recuperar-ne la gestió. En aquest sentit, l'AMPA espera la resolució de les mesures cautelars que va demanar al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic perquè suspengui el canvi de gestió que el president del Consell Comarcal, Joan Català (CiU), va decretar el 2 d'agost, de manera que va treure el menjador del Guillem a l'AMPA i el va donar a Càtering Vilanova –empresa adjudicatària del concurs que el 2017 va convocar el Consell Comarcal per explotar els menjadors escolars del Baix Empordà–. El Tribunal també s'haurà de pronunciar sobre el recurs interposat per l'AMPA en què planteja que el decret del 2 d'agost és nul de ple dret. A la reunió d'ahir al matí hi havia, per un costat, la presidenta i el tresorer de l'AMPA i, per l'altre, el conseller d'Ensenyament, Jaume Fontdevila, el gerent, la interventora i la tècnica d'Ensenyament del Consell Comarcal. Els darrers anys l'AMPA ha invertit en equipament de la cuina, del menjador i del pati uns 52.000 euros. Segons Fontdevila, a la trobada van plantejar als representants de l'AMPA que les inversions al pati no són imputables al servei del menjador, de manera que es descartaven, malgrat ser un import destacat. D'aquesta manera, entre material de cuina i menjador i el dipòsit de gas ple, les dues parts van tancar que el Consell abonarà a l'AMPA uns 16.800 euros –IVA a part–. Fontdevila, sobre el fet que l'acord s'hagi tancat amb el curs ja iniciat, cosa que ha obligat a oferir durant tres dies el servei amb plats i coberts d'un sol ús, va manifestar que és un fet «imputable a tots». Aquest repartiment de responsabilitats xoca amb les manifestacions d'aquest dimecres del tresorer de l'AMPA, Toni Guix, que va afirmar que el 10 d'agost van entregar al Consell la documentació que els havia reclamat sobre les inversions fetes, però que fins el dilluns passat no van rebre cap resposta, si bé sense concretar què es pagaria i què no. Arran d'aquest fet, l'AMPA va decidir vetar l'ús del material al nou gestor.

Jaume Fontdevila va afegir que la retirada de la gestió del menjador escolar a les AMPA del Baix Empordà –no s'ha fet en cap altra comarca– es fonamenta en informes jurídics. Aquesta exclusivitat ha desconcertat tant la direcció del centre com l'AMPA, la gestió de la qual, al capdavant del servei de menjador, ha estat alabada per tothom.