El càmping Palamós celebra 60 anys

El càmping Palamós encara la recta final d'aquesta temporada d'estiu i ho fa, aquest any, celebrant una data especial: els 60 anys de la seva fundació. Per aquest motiu, avui es farà un acte de commemoració que comptarà amb representants de les tres generacions –en Jordi, un dels germans fundadors; els fills i nebots, i els nets– que continuen al capdavant de la gestió del càmping. Tot plegat, amb el record present del buit que ha deixat Lluís Roqué, l'altre fundador de l'activitat, i que va ser també president i fundador de l'Associació de Càmpings de Girona.

L'acte d'avui, al qual estan convidades totes les persones que han passat pel càmping en algun moment o altre al llarg d'aquests 60 anys, pretén ser un punt de trobada, d'agraïment i de record de les vivències que s'amaguen als diferents racons d'un indret que ha esdevingut molt més que una destinació on passar els estius. La cita és a les set del vespre al bar del càmping.

Fa 60 anys d'aquell juliol de 1958, quan els germans Roqué, en Lluís i en Jordi, van iniciar l'aventura de crear un càmping on fins aleshores hi havia camps, propietat de la família –que es dedicava a la pagesia– i que són els que es troben al costat de mar. Un càmping que fins avui ha viscut en paral·lel els canvis i l'evolució del poble de Palamós i de la societat. Així ho explica un dels membres de l'actual equip directiu i net d'un dels fundadors, Albert Vall Roqué: «Lluny queden ja aquells primers turistes europeus que travessaven els Pirineus a la recerca d'aventures creient que s'endinsaven en terrenys exòtics i desconeguts. Lluny queden també les aventures en fires d'arreu d'Europa on calia explicar què era Palamós i la Costa Brava abans que donar a conèixer el mateix càmping».

Amb aquesta evolució també ha canviat el càmping, que ha ampliat progressivament les instal·lacions a l'altre costat de la carretera –una petita part també era de la família–.

Amb l'entrada a la Unió Europea i l'arribada cada cop més massiva de turisme es va veure clar, tant des del càmping com des de tota la Costa Brava, que calia apostar per un turisme de qualitat i familiar que més enllà de buscar un benefici immediat reportés un futur millor per al sector i per al negoci, exposa Albert Vall Roqué. «Bona mostra de l'encert d'aquesta estratègia és el fet que avui dia la Costa Brava i especialment Palamós són un referent a nivell global quant a turisme de qualitat i familiar. I nosaltres estem molt contents d'haver pogut contribuir al fet que això sigui així», manifesten orgullosos des de l'equip directiu.

De fet, seguint en aquesta línia, el càmping Palamós ha continuat adaptant-se als canvis socials dels darrers temps amb la incorporació de nous bungalous, la creació d'instal·lacions accessibles i la implantació de plans i mesures per a una major sostenibilitat, entre d'altres. Uns canvis que mantenen la voluntat de conservar viva la filosofia d'aquest negoci familiar: «Al llarg dels darrers anys ens hem anat adaptant als canvis que requereix el nostre entorn i a les demandes dels clients i clientes, però sempre sense perdre de vista la nostra raó de ser».

Vall Roqué ha afegit que «aquest ha estat un any dur per al càmping i per a la família, ja que ens ha deixat l' alma mater del projecte, l'avi Lluís, a qui devem, juntament amb el seu germà Jordi, aquests 60 anys d'encert».





Abans, el de la Fosca



El càmping Palamós és, molt probablement, el més antic de la vila que està en funcionament. El degà al municipi fou el càmping la Fosca, que va funcionar del 1954 al 2005, i les instal·lacions del qual van ser enderrocades el novembre de l'any passat, com va informar Diari de Girona.

El càmping Palamós obre sis mesos a l'any i disposa d'un centenar de bungalous i unes 300 parcel·les. En temporada alta té uns 25 treballadors, mentre que a la baixa es redueixen a cinc. La societat que gestiona el càmping Roqué SL també en té dos més a Mont-ras.