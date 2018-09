Catalunya en Comú recrimina al Govern la construcció d'habitatges en un espai natural de Begur

Catalunya en Comú recrimina al Govern la construcció d'habitatges en una espai natural de Begur (Baix Empordà). La formació alerta que les obres s'estarien fent en una zona que se superposa al Pla Especial del Medi Natural i del Paisatge (PEIN) Muntanyes de Begur.

A més, els comuns també recorden que segons la llicència provisional atorgada el 1993 per l'Ajuntament, i que compta amb el vistiplau d'Urbanisme i de Medi Ambient, tenia com a condició que es realitzés una restauració total de l'espai natural de la pedrera, un fet que no s'ha produït, malgrat que els treballs per aixecar els apartaments per part de l'empresa SES Negres SL ja han començat.

Es tracta d'una queixa que ja han fet palesa diverses entitats ecologistes que treballen al territori com la recentment formada SOS Costa Brava.

Per tot plegat, Catalunya en Comú ha preparat una bateria de preguntes al Govern per tal que expliqui quina és la seva posició en aquest aspecte. A més, també vol saber quines accions ha impulsat o té previstes tirar endavant per aturar les obres. Els Comuns també volen saber si la Generalitat s'ha reunit amb les entitats ecologistes que denuncien aquest projecte i l'insta a esclarir si el municipi de Begur "pot assumir nous projectes urbanístics".

Des de les diferents entitats han alertat que si segueix el ritme de construcció actual, en breu ja no quedaran espais naturals al llarg de la Costa Brava. També adverteixen de la saturació de bona part de les cales de Begur els mesos d'estiu, amb una pressió antròpica molt elevada, un trànsit rodat desproporcionat i unes xarxes de sanejament deficients.