L'Ajuntament de Palafrugell aprova el Pla Local d'Infància

L'Ajuntament de Palafrugell va aprovar en el ple d'agost el seu primer Pla Local d'Infància, que té validesa fins al 2021. Es tracta d'un document imprescindible per mantenir el segell Ciutat Amiga de la Infància, atorgat per UNICEF al municipi el 2014 i que s'ha de renovar aquesta tardor. Amb aquest pla, Palafrugell es dota d'una eina útil que fa una radiografia a la situació dels infants al municipi, així com quins són els recursos de què es disposa i les principals problemàtiques. El pla inclou també uns eixos estratègics i línies d'actuació. La seva elaboració, a mans de l'Àrea d'Educació, ha comptat també amb la resta de departaments de l'Ajuntament implicats.