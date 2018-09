Arrenquen les obres per canviar una canonada en el passatge Verge de Montserrat

Arrenquen les obres per canviar una canonada en el passatge Verge de Montserrat aj. de Calonge

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha iniciat aquesta setmana les obres de substitució del col·lector d'aigua residual del passatge Verge de Montserrat de Calonge. Segons va informar ahir el consistori, els serveis tècnics municipals van comprovar que el col·lector actual es trobava en mal estat i era necessari canviar-lo. Les obres tindran una durada aproximada d'un mes i consistiran en la substitució de 40 metres lineals de la canonada de 200 mil·límetres de diàmetre actual per un tub de polipropilè de 315 mm de diàmetre. Les obres s'han iniciat amb l'excavació de la rasa necessària per col·locar el nou tub que substituirà el que hi ha ara i que es connectarà amb els pous existents. Un cop substituït el tub es taparà la rasa i s'asfaltarà el tram obert.

Aquestes obres tenen un cost de 8.362.83 euros i les executa l'empresa Geoconstruccions Begur SL.