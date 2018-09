Més de 50 sanitaris s'especialitzaran en medicina aquàtica a l'Estartit

Més de cinquanta sanitaris, procedents majoritàriament dels serveis d'emergències, participaran demà i divendres a l'Estartit en una formació especialitzada en rescat i medicina aquàtica. L'activitat forma part del Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències de la Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Mèdics (IEM).

Els responsables d'aquests estudis, el director del qual és Agustí Ruiz, creuen que «la formació especialitzada del personal sanitari a l'entorn aquàtic i subaquàtic és fonamental per atendre les patologies que es donen en aquest mitjà tan específic». Per això, l'objectiu d'aquest màster és preparar aquests professionals sanitaris per a l'atenció d'accidents tant a platges com en busseig. Durant aquestes dues jornades es realitzaran simulacres i pràctiques de salvament en platges.