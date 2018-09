El PSC vol pactar els espais de Palafrugell on poder pintar consignes polítiques

El PSC de Palafrugell proposarà a l'equip de govern (ERC-CiU) un pacte «social i polític» per establir en quins espais es pot pintar o col·locar simbologia política, per evitar així que el poble estigui «empastifat». «L'espai públic i els edificis municipals s'han de respectar», va defensar ahir el regidor Juli Fernández amb relació a les pintades que van aparèixer fa uns dies a l'escola El Carrilet. «Jo denuncio que no vull gent a la presó, però això no pot ser una coartada perquè tothom faci el que vulgui», va afegir l'edil socialista. A més, Fernández va criticar la «passivitat» de l'equip de govern que «ha de vetllar perquè l'espai públic estigui net».

Respecte a aquestes acusacions, l'alcalde de la localitat, Josep Piferrer, va defensar ahir que des de l'Ajuntament tenen «molt controlades», totes les actuacions relacionades amb el procés sobiranista i va assegurar que les persones que realitzen pintades en edificis públics com l'escola del Carrilet «venen de fora». «Son un grup de gent que venen amb cotxe, baixen, pinten les parets i marxen», va relatar Piferrer qui va afegir que, pel que han pogut saber, no serien veïns del poble i va recalcar que aquests comportaments són «inadmissibles». A més, el batlle de Palafrugell va criticar que el PSC no els hagi comentat «res» de la proposta per establir espais acotats, que va assegurar que va conèixer «per la premsa». Respecte a les pintades de l'escola del Carrilet, Piferrer va explicar que han tardat més del que «és habitual» a esborrar-les perquè el pintor «estava de vacances» i que ahir ja s'estaven eliminant.