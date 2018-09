Demanen que Palafrugell aturi la construcció de 33 cases de luxe a Aigua Xelida

La plataforma SOS Costa Brava ha denunciat aquest divendres un nou projecte "d'especulació urbanística" que comportarà un "gran impacte visual i paisatgístic" a la cala d'Aigua Xelida de Tamariu (Baix Empordà). S'hi preveuen construir 33 cases de luxe en uns terrenys amb pendents superiors al 20%. Denuncien que és un dels "pulmons verds" que queden a la zona, donat que està completament cobert de bosc mediterrani, que desapareixerà completament si el projecte tira endavant. És per això que reclamen a l'Ajuntament de Palafrugell "voluntat política" perquè aturi la iniciativa, revisi el planejament i "desclassifiqui" la finca perquè deixi de ser "sól urbà no executat i no consolidat", segons ha detallat l'advocat Eduard de Ribot. Asseguren que s'incompleixen diferents normatives.