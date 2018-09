L'exalcalde de Palamós, Jordi Pallí, no es presentarà a les eleccions del maig

L'exalcalde de Palamós i actual regidor d'urbanisme, Jordi Pallí, no es presentarà a les eleccions municipals del 2019. Així ho va anunciar ahir durant una trobada per fer balanç de l'actual mandat amb ERC. «No repetiré com a candidat a l'alcaldia pel PDeCAT i tampoc formaré part de la llista electoral», va indicar Pallí, qui va assegurar que és el moment de «fer un pas al costat» i deixar pas a un nou equip amb «idees noves». «S'ha de ser coherent i era el moment de dir prou», va explicar Pallí, qui va recordar que ha estat 24 anys a l'Ajuntament palamosí com a oposició, regidor i alcalde.

Jordi Pallí va entrar a l'Ajuntament de Palamós com a regidor per CiU i entre els anys 1996 i 2003 va ser alcalde. De fet, va arribar a l'alcaldia a mig mandat, després que el batlle d'aquell moment, Josep Ferrer, renuncies al càrrec. El 1999 va encapçalar la llista electoral dels convergents, va guanyar les eleccions i va governar fins al 2003. Aquell any, la llista del PSC liderada per Teresa Ferrés es va imposar a les municipals i Pallí va passar a l'oposició fins al 2007, quan va deixar la política. El 2010 es va donar de baixa com a militant de CiU i un any després va refusar ser el cap de llista de Solidaritat Catalana per la Independència (SI).

Finalment, el 2015 els convergents li van proposar tornar a liderar la formació, una oferta que Pallí va acceptar. En total, va obtenir dos regidors a l'Ajuntament i després de pactar amb ERC va passar a formar part de l'equip de govern com a edil d'Urbanisme, Obra pública, Activitats i Habitatge, càrrec que, va assegurar, exercirà fins al final d'aquest mandat. «Fa quatre anys em van demanar que tornés i ha valgut la pena. Estic gaudint molt del mandat», va confessar l'edil convergent.

Tampoc repetirà l'altre regidor convergent de la localitat des del 2015, Francesc Subirats. En el seu cas, per motius familiars i laborals, ja que és pescador, una feina que per horaris resulta difícil de compaginar amb la tasca política. Subirats és edil de Cultura, Patrimoni i Arxiu.

Sobre la possibilitat que Pallí pugui tornar a la política en un futur, va assegurar que només es «replantejaria» aquesta opció si el «convidessin» a formar part d'una llista transversal i que en cap cas seria el candidat a l'alcaldia. «Avui per avui, aquesta possibilitat no és ni a l'horitzó», va afegir.

En relació al balanç de mandat amb ERC, tant Pallí com Subirats es van mostrar satisfets i van remarcar la «bona sintonia i bon tracte» que hi ha amb ERC, els seus socis de govern. «Cal lloar la voluntat de les dues parts de ser responsables amb el pacte de govern signat el 2015 per tal de fer arribar aquest mandat a bon terme», va destacar Pallí, qui va afirmar que «ho estem aconseguint».

Com a regidor d'Urbanisme i Obres, Pallí va destacar les àmplies reformes fetes a la via pública, el canvi d'enllumenat de gran part del poble o la il·luminació de la Dama dels Vents, mentre Subirats, responsable de Cultura i Patrimoni, va remarcar els nous projectes, com el Fem Dansa o el festival Amb so de cobla.