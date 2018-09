Repeteixen la marxa popular Puja i Baixa de Begur aquest diumenge

Al juliol, hi van participar més de 1.500 persones.

Al juliol, hi van participar més de 1.500 persones. aj. de Begur

El Club Excursionista Els Perduts de Begur repetirà aquest diumenge, 23 de setembre, la marxa popular Puja i Baixa, que es va fer el passat 1 de juliol, dins dels actes de la festa major de Sant Pere del municipi, i que va aplegar més de 1500 persones d'edats molt diverses. La marxa popular, que arribava enguany a la novena edició, començarà a les vuit del matí des de l'aparcament de la Font de Baix i es preveu que acabi cinc hores més tard. Segons va informar ahir el consistori, els organitzadors han decidit tornar-la a fer «per a qui no va tenir l'oportunitat de fer-la o qui la vulgui repetir».

La marxa, com cada any, canviarà el seu recorregut. En aquesta edició, la ruta, com al juliol, passa pel camí de l'Aigua, Catalonia (sa Riera), platja del Racó, Illa Roja, sa Riera, port d'es Pi, ses Negres, Aiguafreda, sa Tuna, puig d'en Bona, la Borna, rec de sa Tuna, camí del Semàfor, mirador de sa Guarda, mirador de son Rich i son Moles, carrer Campo i Begur.

Per a la sortida, els organitzadors, a part de demanar als participants que vagin ben calçats i guarnits, també demanen que portin esmorzar i aigua. La ruta, amb un desnivell de 670 metres de pujada i baixada, està qualificada de dificultat mitjana, de 3 sobre 5.