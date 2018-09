Serren de matinada el pal on onejava una estelada a Palamós i s'emporten la bandera

Uns desconeguts han serrat el pal on onejava una estelada a Palamós (Baix Empordà) i s'han emportat la bandera. Els fets han tingut lloc aquesta matinada en una de les rotondes d'entrada al municipi. L'Ajuntament, propietari del pal que sostenia la bandera, ha alertat als Mossos d'Esquadra, que han acudit a la zona i estan pendents que es presenti denúncia per iniciar una investigació. De moment, no se sap amb quina màquina ho han fet però des del consistori creuen que podria tractar-se d'una radial perquè el tall és "net".