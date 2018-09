Porten l'Ajuntament ganxó a la fiscalia per l'adjudicació d'una plaça de sergent de policia

El CSIF ha denunciat davant de la fiscalia de Girona l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols per un presumpte delicte de prevaricació en l'adjudicació d'una plaça de sergent de la Policia Local. El sindicat argumenta que el Tribunal Qualificador li va atorgar el lloc sense complir amb els requisits fixats a les bases del concurs.

Entre les «irregularitats» que denuncien, hi hauria el fet que l'aspirant que va aconseguir la plaça no només no va acreditar el certificat de nivell B de català, sinó que, amb posterioritat als terminis establerts, va presentar un certificat de valencià de nivell «elemental i sense compulsar». A més, segons l'escrit de denúncia, se'l va eximir de fer la prova en català.

Des del sindicat denuncien que no s'han seguit els principis de «mèrit, publicitat, igualtat i capacitat» i que es tracta d'una «designació personal i directa per part del consistori, sense més tràmit, i nul·la de ple dret quan un altre candidat aprovat complia tots els requisits».

El CSIF recorda que fa temps que alerten de les «contínues irregularitats» de l'Ajuntament ganxó en la contractació, els riscos psicosocials que «pateix el seu personal», «l'incompliment» dels tràmits estipulats per Inspecció de Treball i l'alt interinatge en el seu personal.

El sindicat també ha fet arribar un escrit al Departament d'Interior on assegura que sospiten que el consistori vol situar de cap el subinspector per retirar el que hi ha actualment o que hi ha casos d'assetjament laboral. La situació també ha estat denunciada al Síndic de Greuges de Catalunya.