Treuen el nom d'Antoni Vidal de la rambla de Sant Feliu de Guíxols

La Comissió del Nomenclàtor de Sant Feliu de Guíxols va decidir dijous, en la seva primera reunió, treure el nom d'Antoni Vidal de la rambla, tal com demanava la moció presentada per Guíxols des del carrer, i es va aprovar en el ple municipal fa un any i mig. Segons va recordar ahir el GdC en un comunicat, Antoni Vidal va ser un benefactor de la ciutat, però també un important «esclavista en l'època en què el tràfic d'esclaus ja era considerat un negoci il·legal». La decisió dels membres de la Comissió va ser per unanimitat i va proposar deixar, de moment, el nom de «la Rambla» com a topònim.

D'altra banda, també es va votar quin espai o carrer de la ciutat ha de portar el nom d'1 d'Octubre de 2017. L'opció que va tenir més suport va ser la plaça del Mercat, que es va imposar amb 5 vots a 2 a la rambla. Tot i això, el dictamen de la Comissió no és vinculant i, per tant, haurà de ser el Ple qui ratifiqui, o no, la decisió. Finalment la Comissió va aprovar per unanimitat donar un nom a l'espai situat davant l'escola Baldiri Reixac, que serà el de parc de la Llibertat.