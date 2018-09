La Bisbal es mobilitza en suport als joves d'Altsasua

L'auditori del Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà va quedar petit ahir per escoltar l'acte polític que va dur a terme l'Associació Poble Solidari en favor dels vuit joves condemnats d'Altsasua. De fet, prop de 200 persones van seguir la xerrada des de fora, ja que l'aforament va quedar complet. A dins, els exdiputats de la CUP Benet Salellas i David Fernández van repassar un cas que van titllar de «muntatge policial», i en el qual Salellas i la també advocada Laia Serra van lamentar el paper dut per la justícia espanyola. Amb ells, tres pares dels joves que estan empresonats i que van agrair el suport i les mobilitzacions que s'estan fent especialment a Catalunya per donar a conèixer la seva causa. «Ens sentim cada cop més forts perquè veiem que la gent s'indigna amb el que ha passat», va assenyalar la mare d'un dels empresonats, Edurne Goikoetxea, que va lamentar la «mala sort» que van tenir els joves. «És evident que si no arriben a ser guàrdies civils no hauria transcendit», va reblar. De fet, els pares ja van deixar clar que no confien «gens» en la justícia espanyola. Goikoetxea va explicar que si ha de ser la justícia europea la que es revisi la causa, els joves «ja hauran complert la meitat de la condemna».