Un home de 82 anys mor ofegat a la platja de la Fosca a Palamós

Un home de 82 anys i de nacionalitat francesa ha mort aquest diumenge al migdia mentre es banyava a la platja de La Fosca a Palamós. Segons ha pogut saber l'ACN de fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), quan faltaven deu minuts per a les dotze del migdia s'ha rebut l'avís que s'havia rescatat un home de l'aigua que estava inconscient. Uns banyistes haurien vist que la víctima surava a l'aigua i no es movia i l'han portat fins a la platja, apunten fonts dels Mossos. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues unitats del SEM que han fet les maniobres de reanimació pertinents al ciutadà francès, tot i que no han pogut salvar-li la vida.