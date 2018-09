Palamós celebra la 3a edició de la mostra de cervesa artesana

Palamós va celebrar ahir la 3a edició de Mar de Birres, una mostra de cervesa artesana del territori català. Organitzada per l'Associació Les Kaòtikes, enguany la mostra es va ubicar a l'estenedor de les xarxes, on a les dotze del migdia es van iniciar les activitats. Els visitants van poder gaudir de tasts de cerveses, una zona de food trucks, concerts a càrrec de Pau Blanc, el grup Litus i Bigblack Rhino i sortejos, entre altres iniciatives que es van allargar fins a les dotze de la nit. Els menuts també van poder gaudir de la mostra amb diversos tallers i jocs infantils els diners dels quals es destinaran a l'entitat Pots, dedicada a fer activitats inclusives per a persones amb discapacitats.