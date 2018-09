Sant Feliu complirà l'últim desig del jove Eugeni Bigas

ortar l'orquestra gallega Panorama a Sant Feliu de Guíxols. Aquest era el somni en el qual treballava i no va poder fer realitat el jove ganxó Eugeni Bigas, qui va morir sobtadament la matinada del 28 de desembre del 2017 amb només 29 anys. Nou mesos després, la parella i els amics del jove faran realitat aquest últim desig per a ell. «Ha costat però ho hem aconseguit! El dia 29 de setembre teniu una cita amb la millor orquestra del moment i per recordar amb nosaltres l'Eugeni tal com ell hauria volgut», anunciava aquesta setmana la seva parella, Laura Pujol.

I és que després de molt d'esforç i amb la col·laboració de diverses entitats i de l'Ajuntament, l'orquestra Panorama oferirà el pròxim dissabte una actuació gratuïta a les deu de la nit a l'espai Guíxols Arena. «Des de l'orquestra fan un esforç molt gran per venir a la nostra ciutat. Cal comptar que tota la comitiva són cinc camions i dos autocars que faran més de 2.500 quilòmetres», remarcaven des del consistori, precisant que la formació inclou deu músics, sis cantants i tres ballarins acròbates. Un esforç per part de totes les parts implicades, amb el qual es vol homenatjar a Bigas, que estava molt involucrat en les activitats populars i la vida social de la localitat. «L'Eugeni s'estimava molt Sant Feliu de Guíxols i sempre proposava coses, treballava idees o es trencava el cap per tal d'oferir els millors espectacles», ressalta Pujol. Per tot plegat, a banda de l'actuació de Panorama, la jornada del 29 de setembre serà també un dia de celebració i record. Al matí, a partir de les onze i fins a les dues del migdia, els més petits podran jugar en els inflables que s'instal·laran al Guíxols Arena i el Club de Patí Guixolenc oferirà una demostració de les seves habilitats. A la tarda, la jornada festiva continuarà a partir de les cinc i fins a les vuit del vespre amb animació musical; Percussió Ganxona, la demostració de Mistreet Dance, activitats a càrrec d'Esquitx, l'actuació de la Colla Gegantera Ganxona i una festa Holi dels colors.

No serà, però, fins a les deu de la nit, quan tindrà lloc el gran acte d'homenatge: l'actuació de l'orquestra Panorama. Una formació que Laura Pujol recorda que amb l'Eugeni van descobrir junts mentre eren de viatge a Galícia. «En tot el concert quasi no vam parpellejar per no perdre'ns ni un detall... Va ser espectacular!», evoca Pujol.



«Emprenedor i generós»

La mort d'Eugeni Bigas el desembre passat va consternar tota la localitat baix-empordanesa. Fins i tot es va suspendre la segona representació del pessebre vivent, en la qual col·laborava. Bigas es dedicava a la gestió, realització, sonorització i muntatge d'espectacles i havia muntat la seva pròpia empresa. Des del consistori, l'endemà de la seva mort el van recordar com «un emprenedor local, col·laborador incansable de totes les activitats a la ciutat; implicat, generós i entusiasta». «Ens diu adeu una persona jove, excepcional, que sempre ha portat Sant Feliu de Guíxols al cor. Et recordarem», finalitzava la nota feta pública per l'Ajuntament. Una promesa que es veurà complerta dissabte que ve en un acte en el qual Sant Feliu de Guíxols dirà alt i clar que no vol oblidar l'Eugeni.