El conseller Aparicio critica l'actuació d'Ensenyament amb els menjadors

El Departament d'Ensenyament va confirmar la setmana passada que les AMPAs no podran gestionar cap menjador escolar a partir del curs vinent. La nova regulació de la contractació pública, i la fi del conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i set AMPAs que en tenien la gestió del respectiu menjador escolar, va provocar que l'ens comarcal no renovés la cessió d'aquesta gestió, cosa que va motivar la queixa dels pares i mares del Guillem de Montgrí, de Torroella de Montgrí. El Consell argumentava que la seva decisió es fonamentava en la legislació vigent, malgrat la qual cosa el Departament va recomanar mantenir la gestió a les AMPAs un curs més. Ara, davant d'aquest reconeixement al compliment de la legislació, el vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà, i exalcalde de la Bisbal d'Empordà, el socialista Òscar Aparicio, ha criticat l'actuació d'Ensenyament durant aquest estiu «donant esperances a les AMPAs» que podrien conservar la gestió del menjador escolar.

Aparicio fa referència al fet que el Departament d'Ensenyament va anunciar que permetria porrogar durant un any la gestió del servei de menjador escolar a les AMPA amb l'objectiu de «regularitzar» la situació a través d'un nou marc normatiu de cares a l'any vinent. El Consell, però, no ho va acceptar perquè no hi havia cap «marc legal» que avalés el compromís de la Generalitat.

Ara, el vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà passa comptes amb el Departament d'Ensenyament. Òscar Aparicio recorda que el Departament «va recomanar a les AMPAs que incomplissin la llei de contractació, tot i els informes que hi havia dels propis consells i de la Diputació». El conseller comarcal socialista ha afegit que, «implícitament, (el Departament) estava demanant que els consells fessin il·legalitats» i ha recordat que, amb aquest missatge, van anar «donant esperances a les AMPAs, quan sabien que legalment no podien fer aquesta gestió directa», almenys mentre la competència estigui en mans dels consells comarcals, ha precisat Òscar Aparicio.

Aquest estiu, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha recuperat la gestió de set menjadors escolars que estaven en mans de les respectives AMPA. Només la del Guillem de Montgrí, que ja fa anys que està constituïda com a empresa, s'hi ha oposat frontalment –les altres AMPAs en tenien la gestió, però contractaven una empresa perquè oferís el servei– i està pendent de la resolució del recurs davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, i de la suspensió cautelar que va demanar pel canvi de gestió.