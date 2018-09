Patrimoni Cultural estudiarà part del vial que es projecta a la Pineda d'en Gori

La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona emetrà un acord vinculant sobre una part del projecte d'urbanització lligat a la promoció de 48 habitatges que s'està construint a la Pineda d'en Gori, a Palamós, els comercialitzadors de la qual preveuen tenir enllestida el proper estiu. Aquesta porció del projecte és l'única que, segons la documentació, és la que es veu afectada per l'entorn de protecció del Bé Cultural d'Interès Nacional de cala s'Alguer, ha informat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una resposta per escrit a diverses preguntes plantejades pel diputat de Catalunya en Comú-Podem David Cid.

Aquestes qüestions interrogaven sobre aquesta promoció d'habitatges de luxe –els pisos es venen a un preu d'entre 320.000 i 395.000 euros–: si el Govern català s'havia reunit amb representants de la Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori; sobre la tala d'arbres que s'hi va fer per poder aixecar els dos blocs de pisos; si l'estudi d'impacte d'integració paisatgística rebrà llum verd; o si la construcció vulnera la Llei del Patrimoni Cultural per afectar el BCIN de cala s'Alguer.

Aquest punt és important perquè és un dels argumentats de la Plataforma Salvem la Pineda d'en Gori per intentar aturar la promoció d'habitatges, ja que entén que pertorbarà la visualització del bé cultural protegit de cala s'Alguer. En aquest sentit, l'Ajuntament de Palamós ja va afirmar ara fa un any en declaracions de l'alcalde Lluís Puig a aquest diari, i amb un mapa, que la promoció es troba pròxima, si bé fora, als límits que estableixen l'entorn de protecció del BCIN.

En la seva resposta del 10 de setembre, el conseller exposa que, d'acord amb els antecedents de la Comissió del Patrimoni Cultural de Girona, les edificacions previstes al sector de la Pineda d'en Gori «es troben fora de la delimitació de l'entorn de protecció de cala s'Alguer». Sí que concreta que en les propostes inicials avaluades per la Comissió «preveien edificacions a part de l'àmbit inclòs dins de l'entorn de protecció del BCIN»; no obstant això, modificacions posteriors van treure edificacions de l'interior del BCIN i les van concentrar «a l'àmbit nord de la pineda». Calvet afegeix que el Departament de Cultura «té competència per avaluar la idoneïtat i integració d'actuacions dins els àmbits protegits patrimonialment, i no pas fora d'aquests».

No obstant això, recentment ha detectat una invasió de l'entorn de protecció de Cala s'Alguer. El conseller informa que aquest 31 de maig els Serveis Territorials van rebre un nou projecte d'urbanització de l'àmbit que sí entra en l'entorn de protecció. «L'afectació es concreta en la traça del vial perimetral i la rotonda», de manera que haurà de ser avaluada amb efectes vinculants per la Comissió de Patrimoni Cultural de Girona.